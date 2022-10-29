Ядерным шантажом путин пытается отыграться за поражение СССР в Карибском кризисе — Кулеба

28.10.2022 20:56

Укринформ

С помощью ядерного шантажа президент рф владимир путин пытается повторить Карибский кризис и отыграться за поражение Советского Союза в нем, спровоцировав в конце концов Соединенные Штаты на переговоры.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время видеовключения, сообщает корреспондент Укринформа.

«Вся эта история ставит одной из своих целей действительно вызвать на разговор. Поскольку Байден сам на разговор не идет, то пытаются его спровоцировать, втянуть в эту игру и продемонстрировать, как россия решает судьбу мира вместе с Соединенными Штатами, то есть самим подняться на ступеньку и заставить американцев опуститься на ступеньку», — отметил глава украинской дипломатии.

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Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Он выразил убеждение, что у истории с грязной бомбой будет иметь свое развитие, заметив, что Украине удалось противодействовать волне подозрений в свой адрес.

Кулеба также считает, что путин повторяет «стратегию сумасшедшего» советского лидера Никиты Хрущева во время Карибского кризиса 1962 года, то есть «держать в тайне, насколько далеко он готов зайти, создавая впечатление, что он готов на совершенно невероятные вещи».

«Я думаю, что в значительной степени путин мечтает сделать второй Карибский кризис, выиграть в нем и отыграть поражение Советского Союза в первом Карибском кризисе. Поскольку он очень сильно привязан к историческим комплексам и образам, он снова повторяет стратегию сумасшедшего и эти конфликтные сообщения «Можем применить ядерное оружие – не можем применить ядерное оружие» повторяют эффект сумасшедшего», — акцентировал министр.

Кроме того, глава МИД отметил страх на Западе от ядерной опции. По его убеждению, Запад технологически готов к ней, но не готов психологически, однако не рассматривает отказ от поддержки Украины как способ предотвратить эту опцию.

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Со ссылкой на свои источники, Кулеба заявил, что нет доказательств того, что россия реально готовится пойти на ядерную опцию и будет идти игра на нервах, а также проинформировал, что москву предупредили о последствиях этого решения на «доступном языке, понятном для целевой аудитории языке» .

Как сообщалось, 28 октября Президент США Джо Байден выразил скептицизм по поводу заявления президента рф путина о том, что он не намерен использовать ядерное оружие в Украине.

Фото: МЗС

По материалам: Укринформ