Президент наградил Саманту Пауэр орденом княгини Ольги I степени

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06.10.2022 20:59

Укринформ

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр вручил ей орден княгини Ольги I степени.

Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт Президента.

Отмечается, что в ходе встречи глава государства выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за мощную поддержку в противостоянии вооруженной агрессии россии и поблагодарил Саманту Пауэр за ее работу.

Зеленский высоко оценил уровень экономической и оборонной поддержки, которую предоставляют США, и отметил недавнее объявление очередного американского пакета помощи в размере 1,1 млрд долл., а также решение о выделении в общей сложности более 12 млрд долл. помощи.

«Для нас крайне важно иметь такого союзника, как США, которые являются настоящим лидером по консолидации международной поддержки Украины», – отметил Президент.

Отдельно он подчеркнул важность встречи Пауэр с первой леди Украины Еленой Зеленской в ​​рамках ее визита в Соединенные Штаты в июле текущего года, а также поблагодарил за выделение Агентством 55 млн долл. США на подготовку теплоснабжающей инфраструктуры Украины к зиме в условиях противодействия российской агрессии.

Собеседники обсудили детали ряда конкретных программ, разработанных в целях развития в Украине безопасного пространства, а также важность реализации плана быстрого восстановления Украины.

«Сегодня наша главная цель – подготовка к зиме, создание достойных условий для проживания населения на освобожденных территориях, скорейшее восстановление критической инфраструктуры. Есть большое и амбициозное, что будет после победы Украины, а есть то, что нужно сейчас и где вы сможете нам помочь», – подчеркнул Зеленский.

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В рамках встречи Президент Украины вручил Саманте Пауэр орден княгини Ольги I степени, которого она была удостоена за весомый вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, а также последовательную и важную поддержку Украины.

Как сообщал Укринформ, 6 октября администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр в ходе визита в Киев объявила, что USAID предоставит 55 млн долл. для подготовки украинской инфраструктуры в сфере теплоснабжения к зиме в ходе развязанной россией войны.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ