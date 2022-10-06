Зеленский — на саммите в Праге: Надо реализовать украинскую формулу мира

Зеленский — на саммите в Праге: Надо реализовать украинскую формулу мира

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06.10.2022 18:02

Укринформ

Украина только первое поле боя, куда вышла россия, и именно здесь нужно ее победить и реализовать украинскую формулу мира.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в выступлении перед участниками проходящего в Праге саммита Европейского политического сообщества, передает Укринформ.

«Украина – это только первое поле боя, куда вышло это государство. И именно в Украине нужно его победить. Надо реализовать нашу формулу мира. Я представил ее в своем выступлении перед Генассамблеей ООН. Надо реализовать ее полностью.

Пункты нашей формулы мира нейтрализуют все, что делает россия, чтобы воевать», — сказал Зеленский.

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По его словам, необходимо наказать агрессора, усилить санкции против россии, остановить любое сотрудничество с этой страной и ее компаниями. Также следует исключить ее из всех международных организаций или приостановить ее членство, возможность искажать деятельность международных институтов, прежде всего ООН.

«россия делает Организацию Объединенных Наций собранием 192, которые просто вынуждены терпеть, пока одно государство лжет и глумится и, если хочет этого, применяет право вето, чтобы заблокировать реальную возможность ООН возвращать мир», — подчеркнул Президент.

По его убеждению, для наказания агрессора необходим специальный трибунал по преступлению агрессии россии против Украины, а также международный компенсационный механизм, который заставит россию возместить нанесенный ею ущерб.

«Второе – это помощь Украине. Помогая нам, каждое из ваших государств помогает себе. Посмотрите на поле сражения в Украине сейчас. Это такая интенсивная война, которую абсолютное большинство государств просто не смогло бы вести. Именно поэтому эту войну нужно выиграть сейчас – выиграть в Украине. Чтобы российский флот не мог заблокировать еще и другие порты на Черном, Средиземном или любом другом море. Чтобы российские танки не наступали на Варшаву или снова на Прагу. Чтобы российская артиллерия не била по странам Балтии. Чтобы российские ракеты не били по территории Финляндии или какой-либо другой стране. Такая опасность существует. Такую угрозу мы ежедневно уменьшаем, когда уничтожаем оккупантов в Украине», — сказал глава Украинского государства.

Зеленский также подчеркнул необходимость восстановления безопасности и территориальной целостности нашего государства. Мы это делаем. Делаем вместе с вами, с вашей помощью», – сказал Президент.

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С 24 февраля в Украине идет полномасштабная российская военная агрессия. Силы обороны оказывают упорное сопротивление российским захватчикам.

По материалам: Укринформ