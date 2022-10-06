Стефанишина уверена в получении Украиной членства в ЕС в этом десятилетии

Стефанишина уверена в получении Украиной членства в ЕС в этом десятилетии

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06.10.2022 18:16

Укринформ

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что Украина сможет начать переговоры с Еврокомиссией через год и в течение десяти лет обрести полное членство в ЕС

Об этом она заявила украинским журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества в Праге 6 октября, сообщает корреспондент Укринформа.

По ее словам, "абсолютное большинство" стран ЕС уверены, что переговоры можно начать в 2023 году. Киев с Европейской комиссией пытаются «сформировать хореографию этого процесса», — сказала политик. Она признала, что это тяжело, ведь Украина, с одной стороны, должна двигаться по обычной процедуре расширения, с другой, искать «новые исторические форматы, релевантные именно для Украины».

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"Трудно, но есть четкое понимание, что если очень постараться, то в 2023 году мы сможем начать переговоры", — сказала Стефанишина, но добавила, что это зависит также и от ЕС. Пока идет дискуссия, ЕК ориентируется на октябрь 2023 года, когда будет опубликован очередной отчет по всем странам расширения. И от того, какие там будут рекомендации, будут зависеть дальнейшие шаги.

«Но мы, конечно, не будем ждать этого отчета. Уже в конце года будет оценка всем секторам в рамках процедуры получения кандидатства. Так что мы думаем, что до октября можно будет более четко вырисовывать горизонты по началу переговоров», — заявила Стефанишина.

На вопрос, станет ли Украина членом ЕС еще в этом десятилетии, она ответила: «100 процентов! Мы уже прошли все процедуры. Думаю, что в этой декаде мы будем баллотироваться в Европейский парламент и некоторые из действующих переговорщиков будут членами Еврокомиссии».

Пока что Киев ведет переговоры со всеми: с европейскими институтами прежде всего, но также государствами-членами.

В Праге вице-премьер провела встречи со многими политиками.

Как сообщалось, 6-7 октября в Праге, столице председательствующей в ЕС Чешской Республики, проходит неформальный саммит ЕС, который в первый день работы рассмотрит инициативу создания Европейского политического сообщества. Как ожидается, в обсуждении примет участие Президент Украины Владимир Зеленский.

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Второй день саммита, собственно, заседание Европейского совета посвящен рассмотрению всего комплекса вопросов, связанных с российской агрессией против Украины, включая продолжение поддержки Украины в ее борьбе с российским вторжением, пути преодоления энергетического кризиса в ЕС и реагирования на рост цен на глобальном рынке. энергии и продовольствия.

По материалам: Укринформ