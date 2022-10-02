Политика

Заявка Украины на членство в НАТО уже на пути в Брюссель — Стефанишина

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 2 октября, 2022
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Заявка Украины на членство в НАТО уже на пути в Брюссель - Стефанишина

Заявка Украины на членство в НАТО уже на пути в Брюссель — Стефанишина

02.10.2022 00:41

Укринформ

Заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО уже на пути в Брюссель.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Укринформ.

"Обращение уже на пути в Брюссель, все оформлено, оно уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру и странам-союзникам", — подчеркнула Стефанишина.

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Как сообщал Укринформ, 30 сентября Украина подала заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Ее подписали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмыгаль 

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 2 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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