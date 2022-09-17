В ОП отреагировали на «мирные» предложения президента Мексики: ваш «план» – это план россии
В ОП отреагировали на «мирные» предложения президента Мексики: ваш «план» – это план россии
17.09.2022 15:18
Укринформ
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на инициативу президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора создать «Комитет по диалогу и миру» для немедленного прекращения боевых действий в Украине, отметив, что этот план выгоден для россии, поскольку даст ей время восстановить резервы перед новым наступлением.
Об этом Подоляк написал в Твиттере, передает Укринформ.
«Миротворцы», использующие войну как тему для собственного PR, вызывают только удивление. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, ваш план — это оставить миллионы под оккупацией, увеличить количество массовых захоронений и дать россии время восстановить резервы перед новым наступлением? Тогда ваш «план» – это российский план», — написал Подоляк.
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16 сентября Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что министр иностранных дел Марсело Эбрард на заседании Генассамблеи ООН предложит план создания Комитета по диалогу и миру для немедленного прекращения боевых действий в Украине. По его словам, инициатива будет направлена на достижение перемирия, по меньшей мере, на пять лет «ради мира между всеми нациями».
Обрадор также раскритиковал антироссийские санкции и «массовые поставки» оружия в Украину, назвав их «действиями, способствовавшими продолжительному противостоянию, дополнительной порцией иррациональности».
Фото: ОП
По материалам: Укринформ