Каждая уважающая себя страна должна отмежеваться от россии – Президент

Каждая уважающая себя страна должна отмежеваться от россии – Президент

16.09.2022 23:45

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Финляндии полностью ограничить доступ россиян к визам, а также поблагодарил Nike за выход с рынка рф.

Об этом он сообщил в видеообращении в конце 205-го дня войны, передает Укринформ.

Зеленский отметил, что сегодня провел разговор с президентом Финляндии, во время которого он поблагодарил за уже оказанную поддержку, а также очертил дополнительные потребности Украины.

"Важной темой разговора была европейская политика в отношении виз для граждан государства-террориста. Считаю, что для каждой страны, имеющей общую границу с россией, визовый вопрос жизненно важен и должен решаться в пользу полного ограничения доступа граждан россии", – сказал он.

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В то же время Президент Украины подчеркнул, что приветствует решение компании Nike по выходу с российского рынка.

"Правильное решение. Это пример того, что бизнес может играть значительную роль в защите человечности и свободы. Если какое-то государство выбирает для себя путь террора, обязанность каждой уважающей себя компании отграничиться от такого государства", – подчеркнул он.

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В настоящее время глава Украины отметил, что сегодня состоялась встреча руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с послами G7 и других государств-партнеров.

"В рамках встречи дипломатам были представлены детали нашей инициативы по созданию специального международного трибунала для наказания россии за преступление агрессии против Украины", – сказал он.

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Как ранее сообщал Укринформ, Ермак провел встречу с главами иностранных дипломатических представительств, посвященную вопросам вступления Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и создание специального трибунала по преступлению агрессии против нашей страны.

По материалам: Укринформ