Зеленского просят обратить внимание на действия Труханова – зарегистрировали петицию

13.09.2022 18:24

Укринформ

На сайте Президента Украины 12 августа зарегистрирована петиция, в которой обращено внимание на действия городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Автором петиции является одессит Родион Бурлуцкий, сообщает Укринформ.

«Во время максимального единения украинского народа на фоне Революции достоинства и начала российско-украинской войны политику Геннадия Труханова сложно назвать проукраинской или же оппозиционной к российскому вторжению. Напротив – нарративы, продвигаемые мэром Одессы, очень напоминали тезисы российской пропаганды. К примеру, в 2014 году его риторика сводилась к тому, что любые протесты в Одессе это экстремизм, а протестующие являются пособниками фашизма», — говорится в документе.

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Отмечается, что «Труханов активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам, а именно: саботирует демонтаж памятника Александру Суворову (установленному по его инициативе) и памятника российской императрице Екатерине II (которая уничтожила Запорожскую Сечь, ввела крепостное право и истребляла зык и культуру), который в течение 2017-2019 годов был признан судами всех уровней незаконным…».

Чтобы избежать необходимости демонтажа, пророссийские силы и сам Труханов начали распространять дезинформационные тезисы об «основании города и общей истории», мэр «выступает за компромиссы с оккупантами по вопросу Крыма (в интервью итальянскому изданию "Corriere della Sera") – и это на седьмом месяце войны», отмечается в петиции.

Через сутки после размещения петиция собрала почти треть подписей – 8 тысяч 100 из 25 тысяч необходимых.

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Как сообщалось, в Одессе второй раз за три дня облили красной краской памятник Екатерине II, полиция задержала за «нарушение правил благоустройства» активиста ОО «Автомайдан» Артака Григоряна. 10 сентября в Одессе неизвестные расписали памятник Екатерине II, приравняв ее к путину. В соцсетях появились призывы к одесситам приходить и «демонтировать» памятник в ближайшее время.

Одесская областная военная администрация считает, что городской совет Одессы должен безотлагательно решить, согласно действующему законодательству, вопрос о демонтаже и передаче в музей памятника российской императрице Екатерине II.

Однако в мэрии Одессы решили обсудить судьбу памятника «Основателям Одессы», ключевой фигурой которого является российская императрица Екатерина II, с общественностью: сначала провести интернет-конференцию 19 сентября, а затем – электронный опрос одесситов.

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Вместе с тем Президент Владимир Зеленский 1 августа отреагировал на петицию относительно сноса памятника Екатерине II в Одессе и предложил Одесскому горсовету рассмотреть этот вопрос в соответствии с компетенцией. При этом глава государства отметил важность защиты национальных интересов и очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, «закрепляющего в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

По материалам: Укринформ