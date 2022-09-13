Зеленский встретился в Киеве с министрами обороны Дании и Эстонии

Зеленский встретился в Киеве с министрами обороны Дании и Эстонии

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13.09.2022 19:36

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министрами обороны Дании Мортеном Бедскоу и Эстонской Республики Ханно Певкуром.

Видео со встреч глава Украинского государства обнародовал в Телеграме, передает Укринформ.

Зеленский отметил, что Дания и Эстония мощно поддерживают Украину на всех этапах борьбы с российской агрессией, в частности, поставляя необходимое оружие для деоккупации украинских территорий. Президент Украины подчеркнул, что от укрепления украинской армии зависит не только стойкость и выносливость нашего государства, но и безопасность всей Европы.

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"Благодарю министра обороны Дании Мортена Бедскоу и министра обороны Эстонии Ханно Певкура за встречу и последовательную поддержку Украины!", – добавил он.

В пресс-службе главы государства отметили, что во время встречи Зеленский отдельно поблагодарил Эстонию за выделение Украине помощи в размере 0,8% ВВП этой страны. "Вы поддержали нас очень мощно. Это пример маленькой по размеру страны, которая является великой державой. Я и украинский народ очень благодарны за это", – сказал Зеленский.

Он также отметил весомый вклад Дании в усиление оборонных возможностей Украины путем предоставления необходимой помощи и создания нового действенного формата – конференции союзников по поддержке Украины в Копенгагене.

Глава государства отметил важность дальнейшей помощи украинской армии со стороны Эстонии и Дании. "Укрепление нашей армии непосредственно оружием стало для нас наибольшим приоритетом. От этого зависит стойкость и выносливость нашего государства, безопасность в Европе. Очень важно, что вы усиливаете Украину в безопасностном и военном измерении, поставляя нам столь необходимое именно сейчас оружие для деоккупации наших территорий" , – подчеркнул он.

В этом контексте во время встречи было отмечено, что сейчас Украина борется не только за свою свободу, но и за будущее всей Европы.

Отдельно Президент поблагодарил руководство Дании и Эстонии за гостеприимный прием и помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть Украину из-за войны.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля российская федерация начала новый этап войны против Украины – полномасштабное вторжение. Российские захватчики обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, пытают и убивают мирное население. Силы обороны Украины оказывают упорное сопротивление российским захватчикам.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ