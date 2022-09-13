Консультации с потенциальными странами-гарантами безопасности Украины начнутся немедленно – Ермак

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13.09.2022 16:07

Укринформ

Консультации с государствами, которые потенциально могут быть гарантами безопасности Украины, начнутся немедленно, не дожидаясь окончания развязанной россией войны.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на брифинге, посвященном презентации соответствующих рекомендаций относительно безопасности, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы немедленно начинаем работать с этим документом (рекомендациями – ред.). Мы немедленно включаемся в консультации с основными нашими партнерами, которых видим будущими гарантами украинской безопасности. Хочу подчеркнуть, что мы будем над этим работать сразу, с сегодняшнего дня, не дожидаясь. Это очень важный момент, потому что много было в СМИ разговоров о том, что гарантии возможны только после окончания войны. Нет, мы живем сегодня, гарантии нам нужны сегодня», – отметил он.

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По его словам, представленный ныне документ является только рекомендациями, а более конкретные положения и временные рамки будут прописаны уже в конкретных договорах со странами-гарантами.

В то же время глава ОП подчеркнул, что договоры относительно безопасности должны быть юридически обязательными, поэтому, по его мнению, должны проходить процедуру ратификации парламентами.

Он не исключил, что может быть несколько договоров со странами-гарантами, а не один большой.

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«Структура безопасности предполагает не только большой рамочный договор, а также возможность подписания двусторонних договоров, более детальных, а также договоров, которые могут иметь целью решение каких-либо или региональных вопросов, или вопросов сильно сфокусированных на чем-то. Например, это может быть отдельное соглашение по безопасности относительно Черного моря, соглашение о воздушной безопасности, чтобы защитить наше небо», — пояснил Ермак.

Как сообщалось, во вторник в ОП опубликовали рекомендации относительно гарантий безопасности для Украины, которые предполагают создание Киевского договора относительно безопасности, который будет объединять Украину и группу государств-гарантов.

По материалам: Укринформ