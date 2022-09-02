В ОП ответили на заявление лукашенко о якобы «конфликте Зеленского с военными»

В ОП ответили на заявление лукашенко о якобы «конфликте Зеленского с военными»

01.09.2022 20:49

Укринформ

Заявления белорусского диктатора александра лукашенко о якобы конфликте между Президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военнослужащими не имеют ничего общего с реальностью.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии, переданном Укринформу.

«Иногда лучше молчать, чем говорить. Но это точно не про господина лукашенко. Сегодня этот субъект вполне внятно и детально рассказал об истинной подоплеке одного очень живучего фейка, который месяцами уже разъедает наше общество. лукашенко со знанием и в деталях изложил медийную историю о наличии якобы мощного конфликта между военными и политическим руководством в Украине. И что этот конфликт должен обеспечить в самое ближайшее время некий переворот, так как военные устали от войны и не хотят больше терпеть радикализм Президента Зеленского», — отметил Подоляк.

Он считает, что это — «крайне симптоматичное» заявление, которое вполне четко расставляет ключевые акценты — во-первых, откуда на самом деле растут ноги у этой конкретной информационно-психологической операции; во-вторых, какие именно цели у многочисленных сообщений о якобы конфликте между Офисом и военными, а в-третьих, что именно наши военные якобы должны стать теми, кто согласится на ультимативные переговоры на условиях рф.

Советник главы ОП подчеркнул, что к реальности это заявление не имеет ни малейшего отношения и очевидно, что лукашенко абсолютно в курсе существования подобной информационной игры.

«И наконец, вполне понятно, что, испытывая существенные проблемы в военном плане, российские спецслужбы резко усилят ставку на дестабилизацию общественно-политической ситуации внутри страны. В том числе масштабируя подобные фейки о «конфликте между политиками и военными», — уверен Подоляк.

В то же время он отметил, что вопрос в другом: зачем наши медийщики, блогеры и телеграм-каналы "столь ретиво и системно откликаются на явно чужеродные провокационные и фейковые вбросы".

«Чтобы что? Чтобы реально доиграть чужую постановочную игру, о сути которой так детально рассказал лукашенко?», — добавил Подоляк.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что белорусский диктатор александр лукашенко заявил о существовании некоего конфликта между Президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными.

По материалам: Укринформ