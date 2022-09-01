Зеленский встретился с министром иностранных дел Дании

Зеленский встретился с министром иностранных дел Дании

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01.09.2022 19:03

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Дании Эппе Кофодом, который сейчас находится с визитом в Киеве.

Дания выразила готовность приобщиться к восстановлению инфраструктуры Николаевской области, сообщил глава Украинского государства в Телеграме по ее результатам.

«Цінуємо політичну, фінансову, збройну підтримку України з боку Данії в цей складний час. А також допомогу нашим людям, які залишили свої домівки через війну. Для нас дуже важливо, що Данія погодилася долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури на Миколаївщині. Дякуємо за все, що ви робите для нашої країни, та цей візит», — зазначив Зеленський.

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Позже в пресс-службе ОП проинформировали, что Президент также отметил снабжение Данией военной формы и зимней одежды для украинских защитников.

Кроме того, он подчеркнул важность поддержки со стороны Дании санкционной политики в отношении российской федерации.

Президент пригласил Премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен посетить Украину с визитом.

Со своей стороны глава МИД Дании приветствовал усилия Украины в борьбе за независимость, территориальную целостность и демократию. Он заверил, что его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется.

В конце встречи Зеленский вручил Кофоду орден «За заслуги» I степени, которым он награжден Указом Президента от 23 августа «за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию».

Как сообщалось, министр иностранных дел Дании Эппе Кофод в четверг, 1 сентября, находится с визитом в Украине.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ