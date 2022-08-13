Кулеба посоветовал россиянам жаловаться прямо в кремль по поводу запрета въезда в Европу

Кулеба посоветовал россиянам жаловаться прямо в кремль по поводу запрета въезда в Европу

13.08.2022 17:47

Укринформ

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба посоветовал гражданам рф, которые недовольны перспективой запрета въезда в Европу, жаловаться на это напрямую путинскому режиму, развязавшему войну против Украины.

Об этом он написал в Твиттере, передает Укринформ.

«россияне, которые огорчены перспективами запрета туристических поездок в Европу, могут отправлять свои жалобы кремлю и более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну», – отметил глава МИД Украины.

Он также подчеркнул, что в предложениях с украинской стороны речь не идет о запрете въезда в Европу «тем немногочисленным россиянам», которым может понадобиться убежище или гуманитарный въезд.

Читайте также: Зеленский о визовых ограничениях для россиян: Нельзя превращать Европу в супермаркет

Как сообщал Укринформ, накануне Президент Украины Владимир Зеленский снова выступил с инициативой для Европы запретить выдачу виз для граждан россии. Он подчеркнул, что должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном.

«Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит, а главное, чтобы человек просто расплатился за эти товары», — подчеркнул в этой связи Президент Украины.

По материалам: Укринформ