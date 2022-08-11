Кулеба призвал другие страны вслед за Латвией признать россию государством-спонсором терроризма
Кулеба призвал другие страны вслед за Латвией признать россию государством-спонсором терроризма
11.08.2022 13:04
Укринформ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил латвийский парламент за признание россии государством-спонсором терроризма и призвал другие страны последовать этому примеру.
Об этом глава украинской дипломатии написал в Твиттере, передает Укринформ.
«Благодарен сейму Латвии и всем его членам за признание россии государством-спонсором терроризма. Своевременный шаг: россия давно заслужила этот статус своими действиями в Украине и за ее пределами. Украина призывает другие государства и организации последовать этому примеру.
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Как сообщал Укринформ, латвийский парламент официально признал терроризмом насильственные действия российской федерации против гражданских лиц Украины и других стран, а саму россию — страной, поддерживающей терроризм.
Фото: МИД
По материалам: Укринформ