Парламент Канады осудил преступления россии в Буче

05.04.2022 06:34

Укринформ

Канадский парламент принял постановление с осуждением преступлений России в Буче и призыв к правительству увеличить оборонную поддержку Украины

Как сообщает корреспондент Укринформа, внесенное депутатом от Новой демократической партии Хизер Макферсон постановление получило в парламенте единодушную поддержку.

"На фоне ужасной и возмутительной информации из Бучи Палата Громад самым решительным образом осуждает военные преступления и преступления против человечности, совершенные владимиром путиным, российскими войсками и поддерживаемыми россией силами", — говорится в документе.

В постановлении также призывается правительство Канады предоставить Украине дальнейшую помощь для защиты от российской агрессии, обеспечить документацию преступлений россии и привлечение ее к ответственности, поддержать Украину финансово и ввести дальнейшие санкции против россии.

Как сообщалось, Ирпень, Буча, Гостомель и Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских.

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Среди уже найденных жертв военных преступлений российских войск есть изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих связаны руки, есть следы пыток, многие убиты выстрелами в затылок.

24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

По материалам: Укринформ