Украина настаивает на наказании россии за использование мин в Черном море

Украина настаивает на наказании россии за использование мин в Черном море

29.03.2022 23:47

Укринформ

Украина настаивает на привлечении россии к международной ответственности за использование морских мин как оружия неизбирательного действия, бесконтрольно распространяемого в акватории Черного моря

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Укринформ.

В частности, в ведомстве отметили, что россия с начала широкомасштабной агрессивной войны против Украины усиливает противоправную деятельность своих военно-морских сил в Черном море.

«Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, россия придумала новый способ морского разбоя, которым стало использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов. Именно такие дрейфующие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 г. у побережья Турции и Румынии», — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что по результатам проведенной идентификации установлено, что это морские мины, которые к началу 2022 года не состояли на учете Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

«Указанные мины были захвачены вооруженными силами рф в 2014 году во время вторжения и временной оккупации россией украинского города Севастополь. Следовательно, россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами», — отмечается в заявлении.

По убеждению МИД, такими действиями государство-агрессор стремится скрыть свою незаконную деятельность в Черном море, что противоречит принципам и нормам международного морского и гуманитарного права и уклониться от ответственности за военные преступления и морской разбой.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что сознательное использование россией дрейфующих морских мин превращает их в де-факто оружие неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного моря и Азовского морей, но и Керченского и Черноморских проливов.

Ответственность за использование дрейфующих морских мин, а также их непредсказуемые последствия лежит исключительно на российской федерации и ее военно-морских силах, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

«Украина настаивает на привлечении россии к международной ответственности за совершение противоправных действий в Черном море, военные преступления и, в частности, использование морских мин в качестве оружия неизбирательного действия, которое бесконтрольно распространяется в акватории Черного моря», — заявили в МИД и добавили, что об использовании россией дрейфующих мин в Черном море Украина, соблюдая свои международные обязательства, уведомила Международную морскую организацию, в том числе во время внеочередной сессии Совета и в рамках Юридического комитета ИМО, а также международных партнеров каналами международной автоматизированной системы безопасности навигации на море (НАВТЕКС).

Как сообщалось, россия заминировала рекомендованные морские пути от Босфора до Одессы и заявила, что это украинские мины.

Дрейфующие морские мины в акватории Черного моря уже обнаружили, в частности Турция и Румыния.

По материалам: Укринформ