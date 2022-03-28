Феерически трусливо и позорно: в ОП отреагировали на запрет интервью Зеленского в россии

Феерически трусливо и позорно: в ОП отреагировали на запрет интервью Зеленского в россии

27.03.2022 21:16

Укринформ

Ультимативное требование Роскомнадзора от нескольких российских СМИ не публиковать двухчасовое интервью Президента Украины Владимира Зеленского выглядит феерически трусливо и позорно.

Об этом сообщил в Телеграм советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает Укринформ.

"рф действительно хочет быть изгоем. Полноценным. Везде. Иначе никак нельзя оценить нелепость решения главного российского цензора — роскомнадзора, — который ультимативно требует от нескольких российских СМИ не публиковать двухчасовое интервью Владимира Зеленского… Само по себе поведение роскомнадзора, как минимум, выглядит феерически трусливо и позорно", — заявил Подоляк.

По его словам, это требование роскомнадзвора выглядит позорно, поскольку рф считает себя «оплотом борьбы за правое дело», но при этом трусливо поджимает хвост, когда есть прямая речь другой стороны. "И, во-вторых, зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов из вечерних ток-шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью Президента Украины?", — отметил Подоляк.

Он напомнил, что в интервью Зеленского росСМИ подробно исследованы причины варварской войны, затеянной рф против Украины, и сказано, к каким именно катастрофическим последствиям это приведет саму россию.

Подоляк также процитировал обращение роскомнадзора к росСМИ. В нем, в частности, в ультимативной форме говорится о необходимости "отказаться от публикации видео/письменных версий (интервью с Президентом Украины — ред.), иначе это окончательно «убьет» остатки прессы в рф".

"Короче, «самая сильная страна». Самый сильный роскомнадзор. Точно такой же, как «самая сильная российская армия». Ребята вообще ничего не боятся (ирония), кроме разве что Украины, ее президента и собственных журналистов из редакций «Медузы», «Дождя», «Коммерсанта» и просто Михаила Зыгаря", — подчеркнул Подоляк.

Как сообщалось раннее, интервью у Владимира Зеленского 27 марта взяли главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь, а также специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев (тезка и однофамилец российского пропагандиста). Оно опубликовано под заголовком «Это не война. Всё гораздо хуже».

Российское надзорное ведомство — роскомнадзор запретило публиковать в рф интервью президента Украины Владимира Зеленского и заявило, что в отношении российских СМИ, взявших его, начата «проверка для определения степени ответственности».

24 февраля 2022 года россия вторглась в Украину. В Украине введено военное положение, объявлена всеобщая мобилизация, страна дает отпор захватчикам.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ