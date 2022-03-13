Выделенные Украине $200 миллионов пойдут на средства обороны — Блинкен

Выделенные Украине $200 миллионов пойдут на средства обороны — Блинкен

13.03.2022 01:44

Укринформ

Объявленный президентом США дополнительный пакет поддержки Украины на сумму $200 миллионов обеспечит предоставление ВСУ средств по борьбе с бронетехникой, воздушным десантом и другими угрозами

Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном на сайте Госдепа, передает Укринформ.

«Этот пакет будет включать дальнейшую оборонную поддержку, чтобы помочь Украине противостоять бронетанковой, воздушно-десантной и другим представшим перед ней угрозам», — отмечается в заявлении.

Госсекретарь США также дал высокую оценку действиям Вооруженных сил Украины и всех украинских граждан, которые «с большим мастерством, железной волей и глубоким мужеством защищают свое государство». Он подчеркнул, что Америка и ее союзники поддерживают усилия украинцев и советуют россии признать, что силой никогда не победить дух Украины.

«Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать Украине необходимую поддержку», — отметил глава американской дипломатии.

Блинкен также подчеркнул, что США продолжат обеспечивать гуманитарную помощь нуждающимся и оказывать экономическую поддержку.

«Международное сообщество объединено и настроено на то, чтобы привлечь путина к ответственности», — подытожил госсекретарь США.

Как сообщал Укринформ, в субботу президент США Джо Байден издал меморандум, которым делегировал госсекретарю полномочия направить $200 миллионов в качестве дополнительного пакета поддержки Украины.

По материалам: Укринформ