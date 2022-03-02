Политика

В сеть слили тайные российские документы по поводу войны в Украине (ФОТО)

Россия запланировала наступление на Украину еще 18 февраля.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 2 марта, 2022
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Украинские военные получили в свое распоряжение документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота Российской Федерации.

Оперативно-тактическая группировка «Восток» в Facebook пишет о том, что получила в свое распоряжение рабочую карту, боевое задание, таблицы позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и тому подобное, пишет Первая Лента.

Стоит отметить, что документы были утверждены еще 18 февраля, то есть как минимум этого числа Россия уже знала, что нападет на Украину. Сама «операция» должна была пройти в течение 15 суток – с 20 февраля по 6 марта.

Подразделение врага должно было осуществить высадку из ВДК «Орск» в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно с 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

Ранее стало известно, за сколько дней Путин хотел взять Украину.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 2 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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