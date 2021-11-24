Политика

Россия заинтересована в сохранении Зеленского – Гордон

Известный журналист удивил своим заявлением

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Российской Федерации и Украине выгодно поддерживать слухи о концентрации войск РФ у границы с Украиной. Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он заявил, что согласно его данным, никакого сосредоточения российских войск на границе с Украиной нет. Оно ничем не отличается от 2016-17 годов по численности, по вооружению и так далее, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

Он заявил, что Украине выгодна эта ситуация, чтобы отвлечь внимание от скандала с «вагнеровцами», а также от неудачной политики и от возможных веерных отключений энергии.

«Чем эта ситуация интересна России? Во-первых, Россию устраивает слабое руководство Украины — такое, как сегодня. Я считаю, что Россия заинтересована в сохранении Зеленского, потому что он понятен, он слаб, с ним просто вести дела», — заявил Гордон.

В тоже время благодаря этим слухам Россия может выторговывать у Запада некоторые бонусы для себя.

Ранее Гордон признался, пойдет ли он в большую политику/

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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