«ЛДНР» пойдет по пути Абхазии и Осетии – эксперт

Российская Федерация все-таки намерена признать «ЛНР» и «ДНР». Такое мнение выразил так называемый специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Эксперт считает, что признание Россией «ЛДНР» якобы будет проходить по сценарию Абхазии и Осетии. Суздальцев предполагает, что для этого якобы будет подписан соответствующий указ, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Признание «республик» будет проводиться отдельным указом президента, где будет четко сказано, что республики признаются как субъекты международного права. Такая ситуация как раз была с признанием Абхазии и Осетии», — сказал Суздальцев.

Также он отреагировал на шутку так называемого президента Белоруссии Александра Лукашенко после которой белорусские депутаты заявили о признании страной аннексированного Крыма в составе России.

«Насчет этого очень жестко высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: он сказал, что должно быть конкретное отдельное заявление президента Лукашенко», — заявил эксперт.

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