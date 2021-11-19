Политика

Байден может провести переговоры с Путиным по Украине

Такой вариант рассматривают в Белом Доме

Photo of Виктор Виктор Send an email 15 часов ago
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила, что в неопределенном будущем состоится еще один разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным по поводу Украины. Однако не сказано, в какой форме это будет возможно.

«Недавно мы вступили в переговоры с российскими официальными лицами по поводу Украины и американо-российских отношений», — заявила пресс-секретарь на пресс-конференции в Белом доме. Таким образом она ответила на вопрос, удовлетворены ли Соединенные Штаты результатами последней встречи президентов США и России в Женеве с учетом напряженности, связанной с концентрацией российских войск на Украине и кризисом на территории Украины, пишет Первая Лента.

Псаки добавила, что на данный момент ничего не сообщается о следующем разговоре Джо Байдена и Владимира Путина. Однако она не исключила, что это произойдет в будущем.

Согласно заявлению Кремля, подготовка к следующей встрече лидеров стала предметом переговоров в среду советника по национальной безопасности США Джейка Салливана и секретаря Совета национальной безопасности России Николая Патрушева. По словам российской стороны, они должны были поговорить о ситуации в Украине и на польско-белорусской границе. Псаки сказала только, что советники обсудили «ряд вопросов двусторонней повестки дня, а также региональные и глобальные дела».

Ранее мы сообщали, что Украина получила большую партию боеприпасов от США.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 15 часов ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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