Пушилин снова обвинил Украину: это ее обязательство

Жители отдельных регионов Донецкой области якобы е получают украинскую пенсию, которую заслужили. Такое заявление сделал так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин.

Он обвинил Украину в том, что она не платит пенсии тем, кто официально ее заслужил и платил все налоги исправно, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Украина делает все возможное, чтобы пенсии старикам не выплачивались. Хотя эти пенсии — это не право Украины, а обязательство Украины, потому что пенсионеры, когда они еще работали, выплачивали это государству. Но Украина всячески делает практически невозможным получение заслуженных средств», — заявил Пушилин в интервью пропагандистским СМИ.

При этом он не признался в том, что самостоятельно закрыл КПВВ на линии соприкосновения, оправдывая эту меру сложной ситуацией с коронавирусом. Таким образом, пенсионеры из ОРДО не могут оформить новые пенсии, а также подтвердить свой статус в Украине.

Ранее в ОРЛО заявили, что Украина якобы хотела «по-тихому» договориться с «ЛНР»