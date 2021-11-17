Политика

Пушилин снова обвинил Украину: это ее обязательство

Речь о пенсиях жителей ОРДО

Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов ago
0 0 1 минута чтения

Жители отдельных регионов Донецкой области якобы е получают украинскую пенсию, которую заслужили. Такое заявление сделал так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин.

Он обвинил Украину в том, что она не платит пенсии тем, кто официально ее заслужил и платил все налоги исправно, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Украина делает все возможное, чтобы пенсии старикам не выплачивались. Хотя эти пенсии — это не право Украины, а обязательство Украины, потому что пенсионеры, когда они еще работали, выплачивали это государству. Но Украина всячески делает практически невозможным получение заслуженных средств», — заявил Пушилин в интервью пропагандистским СМИ.

При этом он не признался в том, что самостоятельно закрыл КПВВ на линии соприкосновения, оправдывая эту меру сложной ситуацией с коронавирусом. Таким образом, пенсионеры из ОРДО не могут оформить новые пенсии, а также подтвердить свой статус в Украине.

Ранее в ОРЛО заявили, что Украина якобы хотела «по-тихому» договориться с «ЛНР»

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Жителей ОРДО снова кинули с вакциной: что произошло

12 часов ago

В ОРДО рассказали, какие товары хотят отправлять в Россию: планы амбициозные

13 часов ago

В ОРЛО заявили, что Украина якобы хотела «по-тихому» договориться с «ЛНР»

1 день ago

Каждый день шок от цен – жители ОРДО о новом подорожании продуктов

2 дня ago

Добавить комментарий

Back to top button