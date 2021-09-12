Резников считает целесообразным обсуждение Nord Stream 2 в Нормандском формате

12.09.2021 00:02

Укринформ

Предложение рассмотреть вопрос газопровода Nord Stream 2 в рамках переговоров в Нормандском формате, озвученное, в частности главой ОП Андреем Ермаком, может быть целесообразным.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" сказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

"После того, как стало очевидно, что введение "Северного потока-2" в эксплуатацию становится реально одним из элементов энергетического оружия, может быть таковым, со стороны Российской Федерации, безусловно, лидеры этих стран, с возможностью привлечения США, могли бы обсуждать и эту важную тему", – отметил Резников.

Он подчеркнул, что запуск российского газопровода – это угроза не только для Украины, но и Польши, а также стран Балтии.

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Как сообщалось, российский газовый монополист Газпром 10 сентября объявил о завершении строительства газопровода Nord Stream 2.

Этот российский газопровод построен в обход Украины. Он проходит по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром".

По материалам: Укринформ