Путин не понимает, что проблемой РФ является Китай, а не Украина или США – историк Снайдер
Путин не понимает, что проблемой РФ является Китай, а не Украина или США – историк Снайдер
12.09.2021 04:23
Укринформ
Деятельность Владимира Путина является катастрофической для национальных интересов России из-за его неправильной оценки долгосрочных проблем, связанных с Китаем.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на форуме YES в Киеве заявил профессор Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер.
«Моя основная мысль заключается в том, что Путин – это катастрофа для российских национальных интересов. Ведь долгосрочная проблема России – не Украина и даже не США, а Китай», – уверен ученый.
Он отметил, что «вся эта чушь» по защите интересов русскоязычного населения в Украине на самом деле просто отвлекает от реальной проблематики России.
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«Мой прогноз – пройдут годы, и Путин не будет казаться таким выдающимся государственным деятелем, каким он воспринимается (в России – ред.) сейчас… По мнению китайцев, Путин продемонстрировал, что можно взять немножко российской территории – главное, чтобы у него сохранялась поддержка населения России», – отметил историк.
Как сообщалось, в 2018 году Россия подписала с Китаем договор о передаче ему в аренду 3,5 млн гектаров земли сроком на 50 лет.
По материалам: Укринформ