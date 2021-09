Квасьневский: Диалог Запада с Украиной должен стать более прагматичным

11.09.2021 20:45

Украина должна больше делать, а не говорить о реформах, а отношения между Западом и Украиной должны становиться более конкретными и прагматичными.

Такое мнение, подытоживая нынешний форум YES Brainstorming в Киеве, выразил экс-президент Польши, председатель Наблюдательного Совета YES (Ялтинская европейская стратегия) Александр Квасьневский, передает корреспондент Укринформа.

"Мы много говорили об Украине. Надо работать вместе, не терять времени на традиционные дискуссии, мол хотим получить статус полноправного члена ЕС. Да, когда-то будете: двери в ЕС и НАТО не закрываются. Учитывая глобальные тенденции и время, которое прошло, и реальные проблемы, обострившиеся в отношениях с Россией, нам следует изменить диалог между Украиной и западными партнерами, превратив его в более прагматичный и конкретный", – подчеркнул Квасьневский.

Он добавил, что соглашается с мнением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что в отношениях с Украиной Запад должен стать серьезным. А также добавил, что "всем нужно понять, что говорить о реформах, но их не делать – этого недостаточно. Много сделано, но еще больше впереди".

Квасьневский также поинформировал, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая вскоре покинет свой пост, согласилась войти в Наблюдательный Совет YES.

"Она станет первой женщиной, которая займет эту должность", – заметил экс-президент Польши.

Ялтинская Европейская стратегия (YES) была основана в июле 2004 года в Ялте, когда Виктор Пинчук пригласил около 30 европейских лидеров обсудить будущее Украины и ЕС. Во время конференции участники договорились об объединении усилий и создании коллективной инициативы, призванной поддержать Украину в ее стремлении к вступлению в ЕС. До 2013 года Ежегодные встречи YES проводились в историческом Ливадийском дворце в Ялте в Крыму, чтобы превратить место, где Европа была разделена на Ялтинской конференции в 1945 году, на площадку для объединения широкой Европы. После аннексии Крыма Российской Федерацией ежегодные встречи YES были перенесены в столицу Украины Киев, где они проводятся в Художественном арсенале.

