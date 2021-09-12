История «объединения» России и Беларуси быстро не закончится – Резников

12.09.2021 02:01

Укринформ

Процесс создания "Союзного государства" России и Беларуси не будет быстрым, считает вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Как сообщает Укринформ, такое мнение Резников выразил в интервью телеканалу "Дом".

"Мне кажется, несмотря на то, что сегодня ситуация в Беларуси сильно изменилась по сравнению с прошлыми годами, внутренний настрой даже того, кто сегодня руководит Беларусью, – не очень объединяться", – сказал Резников.

Он заметил, что не любит строить свои выводы на предположениях, но имеет ощущение, что "у них это длинная история, и она не закончится так быстро тем планом, который принято называть "восстановление империи".

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Как сообщалось, 9 сентября Владимир Путин после более чем трехчасовых переговоров с Александром Лукашенко заявил о согласовании всех 28 программ "Союзного государства" РФ и Белоруссии.

В условиях массовых протестов 2020 года режим Лукашенко смог устоять во многом благодаря поддержке Кремля и российским кредитам. При этом РФ требует продолжить "углубленную интеграцию" в рамках "Союзного государства".

По материалам: Укринформ