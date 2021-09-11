Украина очень внимательно следит за учениями «Запад-2021» – Кулеба

11.09.2021 00:26

Укринформ

Сценарии, которые отрабатываются на стратегических учениях РФ и Беларуси "Запад-2021", несут очень серьезные риски, поэтому Украина внимательно следит за ними.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает корреспондент Укринформа.

"Что касается собственно учений "Запад-2021" – мы должны очень внимательно за ними следить. И именно это делают наши военные и дипломаты, потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски", – сказал министр.

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Он подчеркнул, что в случае поглощения Россией Беларуси появится еще тысяча километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Глава МИД также спрогнозировал, что имплементация всех совместных программ между Беларусью и Россией займет не один год.

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"Даже те договоренности, которые сейчас были достигнуты, – мы посчитали, и я думаю, два года нужно будет, чтобы гармонизировать законодательство и пять лет, чтобы развернуть имплементацию всех этих совместных программ", – уточнил Кулеба.

Как сообщал Укринформ 10 сентября военные России и Беларуси начали практические действия на общих стратегических учениях "Запад-2021".

По материалам: Укринформ