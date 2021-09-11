В ЕСПЧ находится четыре дела Украины против России – Венедиктова

В ЕСПЧ находится четыре дела Украины против России – Венедиктова

10.09.2021 21:28

Укринформ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на встрече в Страсбурге с президентом Европейского суда по правам человека Роберто Спано отметила важность сотрудничества с ЕСПЧ в сфере противодействия нарушениям прав граждан на Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

«В производстве Европейского суда по правам человека сейчас находятся 4 межгосударственных дела Украины против России. Мы координируем усилия с Министерством юстиции Украины и Министерством иностранных дел для эффективного представительства государства в международных судебных инстанциях », – сказала генпрокурор.

По ее словам, внимание украинской прокуратуры сконцентрировано на противодействии нарушениям основополагающих прав и свобод человека, запрете пыток, контроле за созданием надлежащих условий содержания в местах несвободы, обеспечении надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в уголовном производстве по фактам ненадлежащего обращения со стороны правоохранителей .

«Украина – один из антилидеров по жалобам граждан в ЕСПЧ, и нам важно изменить эту ситуацию. В структуре Офиса Генерального прокурора действует специализированное подразделение, которое призвано противодействовать нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах. Совместно с уполномоченным по делам ЕСПЧ мы доработали проект Стратегии предотвращения и противодействия пыткам в системе уголовной юстиции на период 2021-2023 годы и соответствующий операционный план. Также мы организовали изучение уголовных производств, в которых констатирована неэффективность расследования. По его результатам отменены постановления о закрытии производств, даны указания, и мы контролируем состояние их выполнения », – заявила Венедиктова.

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По ее словам, сейчас удается выявлять гораздо больше фактов ненадлежащего обращения со стороны из правоохранителей.

Генпрокурор также отметила, что сейчас активизирована работа органов прокуратуры по контролю за условиями содержания заключенных.

В свою очередь президент ЕСПЧ подчеркнул важность реформы прокуратуры, которая состоялась, и необходимости судебной реформы в Украине. По его мнению, верховенство права в государстве невозможно без существенных изменений и гарантий независимости судей и их высоких этических норм.

Спарно также отметил, что ЕСПЧ стремится развивать конструктивный диалог с украинскими институтами для обеспечения эффективного и справедливого правосудия.

Как сообщал Укринформ, Генеральный прокурор Венедиктова в Страсбурге во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич обсудила достижения реформы прокуратуры.

По материалам: Укринформ