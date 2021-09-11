Стефанишина считает, что Кремль смотрит на Украину как на поле боя с Европой

Стефанишина считает, что Кремль смотрит на Украину как на поле боя с Европой

11.09.2021 18:29

Укринформ

Западные демократии должны выработать совместный ответ на действия российского автократического режима в отношении Украины, а не закрывать на это глаза и вести диалог с Россией о климате.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

По словам Стефанишиной, если реально посмотреть на ситуацию, то станет очевидно, что Россия уже начала эскалацию вокруг Украины, ведь российские войска есть на границе Украины с Беларусью, российская армия присутствует на украинской территории на Донбассе и на морской границе Украины в Черном море, а несколько дней назад вблизи границы с Украиной начались военные учения «Запад -2021».

По ее мнению, Кремль смотрит на Украину как на поле боя с Европой и демократией и поле боя для гибридной войны между автократией и демократией.

«Я думаю, что у западных демократий должна быть стратегия и совместный ответ на действия российского автократического режима… Но пока мы видим, что гораздо легче закрывать глаза и представлять, что у вас есть замечательный диалог с Россией о климате, и при этом не замечать, что в сердце Европы погибают люди», – сказала Стефанишина.

В ответ на вопрос, требует ли Украина увеличения военной помощи ЕС и НАТО, вице-премьер заметила, что «мы боремся с самой большой армией в мире, конечно, нам всегда нужно больше».

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Она также отметила, что Украина имеет стратегических партнеров, и напомнила о недавно подписанном в Вашингтоне соглашении о сотрудничестве Украины и США в сфере обороны.

«Сегодня важно развивать военные способности украинской армии, но надо также строить единство вокруг безопасности в Европе», – убеждена Стефанишина.

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Как сообщалось, в рамках рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в США был подписан ряд соглашений о стратегическом оборонном партнерстве, научно-техническом сотрудничестве, безопасности космических полетов, защите информации, а также пограничной безопасности.

По материалам: Укринформ