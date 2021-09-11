Штаты продолжают выступать против Nord Stream 2 – Госдеп

10.09.2021 23:11

Укринформ

США продолжают считать газопровод Nord Stream 2 инструментом геополитического влияния Кремля, подрывающим энергобезопасность Европы, и выступают против введения его в эксплуатацию.

Об этом заявила во время телефонного брифинга для журналистов заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Джалина Портер, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы считаем, что Nord Stream 2 является плохой сделкой. Мы продолжаем выступать против этого газопровода как российского геополитического проекта», – сообщила представитель внешнеполитического ведомства США.

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Она добавила, что российский проект «подрывает энергетическую безопасность большей части евроатлантического сообщества».

Как сообщал Укринформ, 10 сентября председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер объявил о завершении строительства газопровода Nord Stream 2. Этот трубопровод должен обеспечить доставку российского газа в Европу в обход Украины.

Фото: DPA

По материалам: Укринформ