РФ уже использует Nord Stream 2 в качестве оружия против Украины – Ермак

11.09.2021 11:36

Укринформ

Российская Федерация уже начала использовать проект "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины.

Украина стремится получить действенный правовой международный механизм гарантий, заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на форуме YES Brainstorming, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины… Вчера уже, по данным биржи ICE Futures, в ходе торгов цена октябрьского фьючерса газа на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров на максимуме, достигнув 57,25 за мегаватт/час", – сказал Ермак.

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По его словам, сейчас Украина работает с партнерами – и с США, и с Европой, в том числе с Германией для того, чтобы получить реальный правовой международный механизм гарантий от рисков СН-2.

"И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита Президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут приняты в случае того, если наступит время "Ч". Но мы все-таки ждем, что все ляжет на бумагу, потому что мы имеем пример и Будапештского меморандума, Украина сегодня вынуждена верить не словам, а реальным шагам", – подчеркнул руководитель ОП.

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В то же время он напомнил, что впервые Россия использовала газ "как инструмент вопроса" еще в 1995 году.

"Не надо ждать того, что уже происходит. Поэтому мы уже сегодня должны понимать все риски. Я недаром привел цены вчерашнего дня: это уже происходит. Поэтому действия, о которых мы говорили в Вашингтоне, действия, о которых говорила Меркель, когда была в Киеве, должны сегодня перейти от слов к реальным делам", – подчеркнул Ермак.

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Как сообщалось, российский газовый монополист "Газпром" 10 сентября объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток – 2".

"Северный поток – 2" – российский газопровод, построенный в обход Украины по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром".

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ