Резников: Вопрос оккупированных территорий – на первом плане в украинской власти

11.09.2021 21:01

Укринформ

Вопросы оккупированных территорий востока Украины не отступили с первого плана во внутриукраинской повестке дня.

Об этом 11 сентября в интервью телеканалу "Дом" заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

"Ни в коем случае. Я могу вам гарантировать, что эти вопросы на повестке дня у Президента, у руководителя главы Офиса Президента, Премьера. У нас в Кабинете министров любая тема, которая обсуждается министрами даже по их профилю, и хоть как-то касается (вопросов востока Украины – ред.), обязательно согласуется и с нами", – сказал он.

Читайте также: Резников – о динамике переговоров в ТКГ: Все по-прежнему

По словам министра, также вопросы востока Украины поднимаются и во время его встреч с иностранными коллегами.

"Я сейчас вернулся из командировки в Молдову, в Кишинев, где с нашими соседями и коллегами мы обсуждали много вопросов, в частности их ситуацию и двусторонние отношения. И, конечно, мы с моим коллегой, вице-премьер-министром по реинтеграции Владом Кульминским обменивались опытом нахождения нужных, правильных решений для внутренне перемещенных лиц на линии соприкосновения и многое другое ", – рассказал Резников.

Читайте также: Пришло время принимать резолюцию по Донбассу – Резников о предстоящей сессии Генассамблеи ООН

Как сообщалось, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) планирует рассмотреть ситуацию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и временно оккупированном Россией Крыму. Этот вопрос включили в проект повестки дня 76-й сессии.

По материалам: Укринформ