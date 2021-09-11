Определение понятия «олигарх» является украинской инновацией – Малюська

11.09.2021 13:17

Укринформ

Министр юстиции Денис Малюська назвал определение понятия "олигарх" в законодательстве украинской инновацией.

Об этом он заявил во время выступления на форуме YES Brainstorming, сообщает корреспондент Укринформа.

"Это впервые в истории Украины, когда слово "олигарх" получает правовую дефиницию, которая опирается на четкие критерии. Это своего рода инновация", – сказал Малюська.

Он заметил, что раньше в мире также были попытки борьбы с олигархами. Первой попыткой такой борьбы было предоставление расширенных полномочий антимонопольным либо антитрастовым органам. При таком подходе власть олигархов в некоторых странах ослабевала – например, в США.

Другой способ, о котором упомянул Малюська, заключался в полной ликвидации олигархата – как в России, когда правоохранительные органы неправовым путем пытались разрушить эту систему.

"Украина сейчас пытается пойти третьим путем, правовым, создавая нормативно-правовую базу", – подчеркнул министр. Он напомнил, что в соответствии с представленным президентом законопроектом будут использоваться 4 кретирия для определения олигарха. Если кто-то будет соответствовать по крайней мере трем из них, то такое лицо официально будет признаваться олигархом, что Малюська назвал четким правовым подходом.

Читайте также: Малюська назвал СМИ в Украине оружием олигархов

Как сообщалось, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправила Председателю ВР письмо, в котором просит направить законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на проверку в Венецианскую комиссию, поскольку документ, по мнению омбудсмена, может противоречить нормам Конституции.

Читайте также: Имущество олигархов не будут конфисковывать – Малюська

Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект №5599. Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в документе речь идет о создании Реестра олигархов.

По материалам: Укринформ