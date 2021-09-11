Кулеба – о Минских соглашениях: Украина не будет пересекать свои «красные линии»

Кулеба – о Минских соглашениях: Украина не будет пересекать свои «красные линии»

10.09.2021 23:34

Укринформ

Минские договоренности могут выполняться только при условии, что Украине не придется пересекать свои «красные линии».

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает корреспондент Укринформа.

"Минские договоренности могут выполняться исключительно таким образом, при котором Украина не будет пересекать свои "красные линии". Это принципиальная позиция Президента, на этом мы стоим", – отметил глава МИД.

Он добавил, что за последние семь лет России не удалось загнать Украину в тупик или заставить поступиться своими национальными интересами.

Читайте также: Россия потерпела поражение в попытке навязать миру свою трактовку «Минска» – Арестович

Кроме того, Кулеба высказался за необходимость привлечения Соединенных Штатов к разговору с Россией относительно оккупации украинских территорий.

Как сообщалось, 22 августа Кулеба заявил, что с осени Украина вернется к попыткам организовать саммит "Нормандской четверки".

По материалам: Укринформ