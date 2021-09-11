Дело MH17: Венедиктова призывает не мешать прокурорам Нидерландов

10.09.2021 22:29

Укринформ

Приговор по делу о катастрофе рейса MH17 суд Нидерландов может объявить в период с сентября по декабрь следующего года.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает корреспондент Укринформа.

"Прокуроры в ноябре этого года скажут свою заключительную речь. Судьи уже поставили в график, когда они могут вынести этот приговор. Это может быть либо сентябрь, ноябрь либо декабрь 2022 года", – рассказала Венедиктова.

При этом она призвала не спекулировать на теме трагедии, чтобы не мешать работать прокурорам Нидерландов.

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"Они очень честно и профессионально выполняют свою работу, чтобы можно было уложиться в эти сроки, которые поставили в суде", – подчеркнула генпрокурор.

Как сообщал Укринформ, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что самолет был сбит из ЗРК "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО ВСУ РФ, дислоцированной в Курске.

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19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все – граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

Фото: Офис генпрокурора

По материалам: Укринформ