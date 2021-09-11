Данилов назвал задачу номер один для украинской власти

11.09.2021 13:18

Укринформ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что построенная в Украине олигархическая система опасна для развития государства и существования граждан.

Об этом он заявил на форуме YES Brainstorming, сообщает корреспондент Укринформа.

"Прежде всего, я хочу сказать, что кланово-олигархическая система, построенная в нашей стране, очень опасна для нашего существования. Это началось не вчера, а достаточно давно. Впервые в 1998 году зашли большие деньги олигархов, как мы бы сейчас назвали, в Верховную Раду, и с этого периода началось очень сложное время развития нашей страны", – сказал Данилов.

Он также рассказал, что олигархат в Украине построен на простых принципах. "Это такие три ноги, на которых он стоит: олигархи, монополия, коррупция", – отметил Секретарь СНБО.

Он выразил мнение, что в случае, если украинская власть не уничтожит этот треугольник, возможности развивать Украину не будет. "То, что сегодня есть на территории Донецкой, Луганской областей и в Крыму, – это последствия олигархической модели развития нашей страны. Это очень-очень опасная вещь", – отметил он. В то же время Данилов подчеркнул, что разрушение олигархической системы в настоящее время является задачей номер один для украинской власти.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме того, в документе речь идет о создании Реестра олигархов.

По материалам: Укринформ