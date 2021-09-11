Чтобы называть кого-то олигархом, нужно сначала принять закон – Данилов

Чтобы называть кого-то олигархом, нужно сначала принять закон – Данилов

11.09.2021 17:58

Укринформ

Чтобы называть кого-то олигархом, нужно сначала принять закон, который установит критерии определения статуса олигарха. В противном случае могут пострадать люди, которые заработали свои активы честным путем.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны на полях форума YES Brainstorming, который проходит сегодня, 11 сентября, в Киеве, сообщает "Дом".

"У каждого свое понятие об олигархе. Увидели – богатый человек, у которого есть состояние, но он его честно заработал, это одно дело. Но есть другие случаи. И здесь нужны четкие критерии, которые будут прописаны в законе", – сказал Данилов.

На просьбу прокомментировать заявление омбудсмена Людмилы Денисовой по проверке закона об олигархах на соответствие Конституции, Данилов ответил: «Если у нас уже Денисова начинает защищать олигархов, то я считаю, что мы движемся очень правильным путем».

Секретарь СНБО добавил, что "список олигархов увидим тогда, когда будет принят соответствующий закон".

Читайте также: Уменьшение власти олигархов не является нарушением прав человека – Малюська

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля в первом чтении приняла законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". За документ проголосовали 275 народных депутатов. Второе, итоговое, рассмотрение законопроекта было запланировано на осень. К нему уже поступили больше 1230 поправок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции Украины законопроекта № 5599 и предложила направить его в Венецианскую комиссию.

Читайте также: Разумков считают правильным решение направить законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

10 сентября Разумков направил законопроект на экспертизу в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

По материалам: Укринформ