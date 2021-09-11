Байден может поставить вопрос об украинских политзаключенных перед Путиным – политолог

10.09.2021 22:01

Укринформ

Президент Джо Байден может поставить перед российским коллегой Владимиром Путиным вопрос об освобождении украинских политзаключенных, что способствовало бы его решению.

Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал директор украинского Центра международных исследований, ученый-исследователь Владимир Дубовик, передает Укринформ.

"Байден – человек достаточно прямой, иногда даже резкий. Он может поднять любой вопрос. Его подход к Путину такой, что "мы не хотим прямой конфронтации с Россией без повода, но если Россия не будет менять свое поведение, то мы будем об этом не с ней говорить". То есть, диалог не просто ради диалога, а диалог ради того, чтобы попробовать подтолкнуть Россию к изменению ее поведения. В частности, в вопросе освобождения пленных", – отметил политолог.

Он считает, что формат Байден – Путин позволит решить вопрос освобождения незаконно удерживаемых украинцев на оккупированных территориях и в России.

"Если президент Байден в следующей беседе с Путиным поднимет этот вопрос – это будет лучше, чем если просто какой-то чиновник будет об этом говорить, даже достаточно высокопоставленный чиновник. Президент есть президент", – подчеркнул Дубовик.

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Он также отметил, что в Госдепартаменте США переструктурировали зону ответственности для заместителя госсекретаря, который будет отвечать за политику в отношении стран постсоветского пространства. Теперь Украина отнесена к группе стран Центральной и Восточной Европы, и это является важным сигналом.

По словам Дубовика, если в зоне ответственности заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента были шесть постсоветских стран, формирующих группу "Восточного партнерства" (Украина, Беларусь и Молдова, Армения, Азербайджан, Грузия), то в "портфолио" вновь назначенного ответственного за страны Центральной и Восточной Европы Робин Данниган будут Украина, Беларусь, Молдова и три страны Центральной и Восточной Европы: Польша, Венгрия, Чехия.

"Это интересно, потому что Украина в Государственном департаменте США перестают видеть как часть постсоветского пространства, а начинают видеть как часть Центральной и Восточной Европы. В этом смысле довольно интересная смена", – акцентировал политолог.

Он также отметил, что Робин Данниган является опытным дипломатом в сфере энергетики. "И вообще внимание к энергетическим проблемам Украины мы замечаем в последнее время. Это, наверное, не в последнюю очередь связано с тем, что были подписаны соглашения между Берлином и Вашингтоном относительно "Северного потока-2", которые нас непосредственно затрагивают. Поэтому, наверное, такое особое внимание к энергетике", – предположил политолог.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский на встрече 1 сентября в Вашингтоне передал президенту США Джозефу Байдену список украинских пленников на временно оккупированных территориях и в РФ.

По материалам: Укринформ