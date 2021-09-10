Зеленский: Без Украины НАТО будет терять, а ЕС – ослабевать

10.09.2021 10:34

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина готова к членству в Североатлантическом альянсе, без Украины НАТО будет терять, а Европейский Союз – ослабевать.

Об этом он заявил на форуме YES Brainstorming, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы говорим о том, что нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины крепкого Европейского Союза не будет. Я говорю об этом открыто и Президенту США, я считаю, что без Украины НАТО будет терять. Я считаю, что без Украины Европейский Союз будет понемногу ослабевать", – сказал Зеленский.

Он отметил, что за два с лишним года своего президентства видел "основательную нацгвардию США", многие представителей европейских армий, и подчеркнул, что украинская армия – одна из самых мощных армий сегодня в мире.

"Мы готовы к НАТО. Уровнем нашей армии, уровнем наших специалистов. Реформы, которые мы проводим, я считаю, что это, прежде всего, нужно нам, не кому-то – ни НАТО, ни ЕС, а нам, для наших людей, но они нужны такие, которые дают возможность жить людям легче, укреплять экономически страну", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский выразил мнение, что не все лидеры современного ЕС "хотят быть там (в Евросоюзе – ред.) и не все они видят Украину там". Также, по его словам, такой подход касается и НАТО.

"Если вы хотите, чтобы окрепла Россия, не берите Украину. И это даже не о противовесе России, это выражение, это так есть, потому что видим, кто мощный, какие есть империи – у нас несколько империй в мире. Хотите, чтобы ЕС остался мощным и НАТО осталось субъектом, такие страны, как Украина, большая, территориально самая большая в Европе, с населением, пережившим несколько войн, хотите таких прочных партнеров – так приглашайте нас, а не так, как оно происходит", – добавил Президент.

По материалам: Укринформ