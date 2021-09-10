Украина учитывает потенциальную опасность российско-белорусских учений «Запад-2021» – Джапарова

10.09.2021 17:53

Укринформ

Совместные российско-белорусские учения «Запад 2021», которые только что начались в непосредственной близости к границам Украины, несут потенциальную опасность и являются проявлением постоянной угрозы со стороны страны-агрессора, с которой сталкивается и которую учитывает Украина.

Об этом сегодня во время виртуальной дискуссии «Крым – дорога к деоккупации», состоявшейся под эгидой брюссельского исследовательского учреждения Martens Centre, заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в ответ на вопрос корреспондента Укринформа о готовности Украины реагировать на угрозы.

«Запад-2021 – это совместные военные учения России и Беларуси. Любые подобные учения, которые проводятся вблизи границ Украины, имеют потенциальную опасность. И это касается не только военных учений, это – постоянная угроза, которую мы ощущаем. Это то, что мы должны осознавать и координировать, в том числе в рамках Крымской платформы. Позвольте мне также напомнить, что армия Украины не пребывает в том состоянии, в котором она была в 2014 году, она гораздо более способна сегодня. Мы, как страна, как общество, приложили много усилий и выделили бюджет, чтобы войско Украины было способно на ответ в случае реальной опасности», – сказала украинский дипломат.

Она напомнила об объявлении сегодня решения Лукашенко и Путина проводить совместную макроэкономическую политику, общую политику в обороне и на рынке нефти и газа.

«Эти процессы происходят рядом с Украиной. Поскольку мы имеем 2000 километров границы с Россией и более 1000 километров – с Беларусью, для нас это большая опасность прямо на наших границах. Безусловно, мы будем использовать любые инструменты, чтобы ответить на такую ​​опасность», – отметила Джапарова.

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Она напомнила, что такой международный инструмент, как Крымская платформа, концентрируется не только на вопросах международного права или прав человека, она также рассматривает вопросы, связанные с безопасностью и обороной.

«Мы знаем об опасности, исходящей из милитаризации Крыма Россией. Но это касается не только Украины. Мы убеждены, что это касается гораздо более широкого региона, чем только Черноморский регион», – добавила представительница МИД Украины.

Как сообщалось, 10 сентября Россия и Беларусь начали масштабные военные учения «Запад-2021» с участием около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе более 290 танков, более 240 пушек, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

По материалам: Укринформ