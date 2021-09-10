Венедиктова встретилась с генсеком СЕ – говорили о реформе и борьбе с коррупцией

Венедиктова встретилась с генсеком СЕ – говорили о реформе и борьбе с коррупцией

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10.09.2021 20:05

Укринформ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич достижения в реформе прокуратуры и вопросы борьбы с коррупцией.

Встреча состоялась в Страсбурге, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"На наивысшем уровне обсуждались достижения в реформе прокуратуры, в частности, относительно кадровой перезагрузки и восстановления органов прокурорского самоуправления, а также заложения фундамента для начала работы соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Генпрокурор поблагодарила СЕ за помощь в трансформациях институтуции и внедрении лучших международных практик, в частности, за содействие в разработке Стратегии развития прокуратуры, участие в выработке Концепции развития уголовной юстиции и органов правопорядка и экспертную поддержку ряда законодательных инициатив.

По словам Венедиктовой, теперь важно сохранить достигнутые результаты.

"Офисом Генерального прокурора совместно с международными партнерами, в частности, при поддержке Совета Европы, разработаны проект нового Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров и другие важные документы, а также проводится работа над усовершенствованием дисциплинарной процедуры. Это репутационный указатель для прокуроров. Также мы прилагаем максимум усилий для обеспечения как институциональной независимости прокуратуры, так и независимости и самостоятельности каждого прокурора", – заявила она.

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Генпрокурор отметила, что общество хочет видеть прокуратуру честной, независимой и эффективной, а доверие людей – это залог успеха.

"Украинская прокуратура открыта к сотрудничеству и заимствованию опыта. Институция европейского образца – амбициозная цель, к которой мы уже уверенно шагаем", – сказала она.

Собеседницы также обсудили тему активизации борьбы с коррупцией.

Кроме того, Венедиктова проинформировала Пейчинович-Бурич о других важных направлениях развития и работы органов прокуратуры Украины. В частности, речь шла о расширении практики специализации прокуроров на приоритетных сферах: расследовании военных преступлений, противодействии киберпреступности, защите окружающей среды, борьбе с домашним насилием.

Генеральный секретарь Совета Европы заявила о готовности и в дальнейшем поддерживать украинскую прокуратуру в реформировании.

Фото: Офис генпрокурорм

По материалам: Укринформ