В Карпаче началась встреча Шмыгаля и Моравецкого

В Карпаче началась встреча Шмыгаля и Моравецкого

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09.09.2021 16:00

Укринформ

В рамках XXX Экономического форума в Карпаче (юго-запад Польши) началась встреча премьер-министров Украины и Польши Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

После встречи с Моравецким глава украинского правительства проведет переговоры с коллегой из Словении Янезом Яншой и примет участие в дискуссионной панели на тему "Европа: направление восстановления".

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Как проинформировало агентство, трехдневный форум этого года проходит под лозунгом "Европа в поисках лидерства".

В рамках форума будет проведено почти 200 дискуссионных панелей по 22-м тематическим направлениям, в том числе и украинском.

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В рамках "Украинского форума" состоится 16 дискуссионных панелей относительно места Украины в Европе, европейской и евроатлантической интеграции Украины, "Восточного партнерства" и т. д.

Фото: пресс-служба Шмыгаля

По материалам: Укринформ