В Карпаче началась встреча Шмыгаля и Моравецкого
В Карпаче началась встреча Шмыгаля и Моравецкого
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09.09.2021 16:00
Укринформ
В рамках XXX Экономического форума в Карпаче (юго-запад Польши) началась встреча премьер-министров Украины и Польши Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
После встречи с Моравецким глава украинского правительства проведет переговоры с коллегой из Словении Янезом Яншой и примет участие в дискуссионной панели на тему "Европа: направление восстановления".
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Как проинформировало агентство, трехдневный форум этого года проходит под лозунгом "Европа в поисках лидерства".
В рамках форума будет проведено почти 200 дискуссионных панелей по 22-м тематическим направлениям, в том числе и украинском.
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В рамках "Украинского форума" состоится 16 дискуссионных панелей относительно места Украины в Европе, европейской и евроатлантической интеграции Украины, "Восточного партнерства" и т. д.
Фото: пресс-служба Шмыгаля
По материалам: Укринформ