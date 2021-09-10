Стратегии морской безопасности Украины обсудили на заседании рабочей группы в Аппарате СНБО

Стратегии морской безопасности Украины обсудили на заседании рабочей группы в Аппарате СНБО

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09.09.2021 16:23

Укринформ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что морская безопасность Украины должна строиться на принципах внутренней интегрированности и международного сотрудничества.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Как говорится в сообщении, под председательством Данилова в Аппарате СНБО состоялось заседание межведомственной рабочей группы по разработке Стратегии морской безопасности Украины.

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По словам Данилова, морская безопасность занимает важное место в системе национальной безопасности государства, и разработка соответствующей стратегии является одной из ключевых задач, которые поставил Президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что Президент 8 сентября своим Указом №459/2021 ввел в действие решение СНБО Украины от 20 августа 2021 года «О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года».

По словам секретаря СНБО, военной составляющей должно уделяться особое внимание при разработке Стратегии морской безопасности Украины.

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«Во время презентации структуры Стратегии морской безопасности Украины было отмечено, что при ее разработке в Аппарате СНБО были учтены все необходимые отечественные законы и нормативно-правовые акты, международные документы по морскому праву, а также опыт ведущих стран мира по разработке и имплементации соответствующих стратегий», – говорится в сообщении.

Также подчеркивалось, что морская безопасность Украины должна строиться на принципах внутренней интегрированности и международного сотрудничества. В частности, морская безопасность Украины должна рассматриваться в контексте безопасности Балто-Черноморского региона и международной морской безопасности. Агрессивные действия РФ в Черном и Азовском морях несут угрозу не только нашей безопасности.

По результатам заседания принято протокольное решение относительно принятия за основу структуры Стратегии морской безопасности Украины и утверждения плана подготовки проекта стратегии.

Как сообщал Укринформ, 8 сентября Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по развитию Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года.

Фото: СНБО

По материалам: Укринформ