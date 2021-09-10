США готовы присоединиться к нормандскому процессу – Нуланд

10.09.2021 22:32

Укринформ

Вашингтон готов присоединиться к нормандскому процессу или оказывать ему параллельную поддержку, как это происходило раньше, если участники формата будут считать участие США полезным.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES), передает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы готовы вновь присоединиться любым образом – или непосредственно к нормандскому формату, или, опять же, параллельно поддерживать процесс, если и по мере того, как стороны увидят то, как мы можем быть полезными», – отметила представительница Госдепартамента США .

Она напомнила, что во времена президентства Барака Обамы она и другие представители администрации принимали непосредственное участие в «параллельном процессе» в поддержку нормандского формата. По ее словам, тогда США поддерживали цели и стремления, которые обсуждали стороны, чтобы «устранить пробелы и внести свою долю креативности».

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В то же время Нуланд отметила, что Соединенные Штаты будут сохранять санкции против России, связанные с оккупацией Крыма и части территории на востоке Украины, «пока не будет устранена причина, по которой они были введены». Кроме того, как отметила представительница Госдепартамента США, Вашингтон будет продолжать оказывать оборонительную поддержку Украины.

Как сообщал Укринформ, Украина прилагает последовательные усилия для организации и проведения встречи в норманнском формате на уровне министров иностранных дел, а также глав государств-членов переговорного процесса.

По материалам: Укринформ