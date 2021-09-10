Разумков открыл заседание Рады, в зале – 130 депутатов

10.09.2021 10:10

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл пленарное заседание парламента в пятницу.

В сессионном зале зарегистрировались 130 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа.

"Пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", – сказал Разумков.

Традиционно заседание в пятницу началось с часа вопросов к правительству.

Народные депутаты заслушают доклад министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о значении "Крымской платформы" для консолидации международных усилий в процессе деоккупации Автономной Республики Крым.

Министр иностранных дел также будет докладывать о значении для Украины визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

Кроме этого, народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении проекты законов №5852 "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" относительно закупки юридических услуг Национальным банком Украины", №3950 "О внесении изменения в статью 121 Кодекса гражданской защиты Украины".

Во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты №3881 "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников)", №4046 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств", №2515 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим".

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Депутаты также планируют создать Временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности, во время реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4" (проект постановления № 5477).

По материалам: Укринформ