Генассамблея ООН включила вопрос оккупации Крыма и ОРДЛО в повестку дня новой сессии

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Генассамблея ООН включила вопрос оккупации Крыма и ОРДЛО в повестку дня новой сессии

10.09.2021 01:03

Укринформ

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за сохранение в повестке дня сессии пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

За это предложение проголосовала 71 страна, «против» 12, воздержались – 45.

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Таким образом, вопрос оккупации Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который был в повестке дня предыдущих сессий Генассамблеи, включен в проект повестки дня следующей, 76-й сессии.

Как сообщалось, 76-я сессия Генассамблеи ООН начинает свою работу в этом месяце.

По материалам: Укринформ