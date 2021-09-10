ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

10.09.2021 15:31

Укринформ

Европейский совет принял решение о продлении санкций против РФ за действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины на полгода, до 15 марта 2022 года.

Как сообщает Укринформ, решение опубликовано на сайте Евросовета.

«Совет ЕС решил продлить санкции против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года. Ограничительные меры предусматривают запрет на путешествия, замораживание активов и запрет на предоставление фондов или других финансовых ресурсов лицам и учреждениям, которые включены в перечень. Это применение этих санкций будет продлено в отношении 177 человек и 48 учреждений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот правовой акт был принят по письменной процедуре.

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Как сообщал Укринформ, Европейский Союз применил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, 17 марта 2014 года, после начала агрессии Российской Федерации против Украины.

С тех пор Совет ЕС каждые полгода продлевает действие санкций. Они предусматривают ограничения на путешествия, замораживание активов и запрет на предоставление фондов или других экономических ресурсов лицам и учреждениям, которые включены в санкционный список.

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Кроме этого, ограничительные меры, которые ЕС применяет в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции против отдельных секторов экономики РФ, которые продлены до 31 января 2022 года, а также ограничительные меры в ответ на незаконную оккупацию Крыма и Севастополя, которые были продлены до 23 июня 2022 года.

По материалам: Укринформ