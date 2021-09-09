Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО относительно развития украинского флота

08.09.2021 15:19

Укринформ

Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно развития Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года.

Соответствующий указ №459 / 2021 от 8 сентября опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года", – отмечается в документе.

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Само решение не обнародовано, имеет гриф "Секретно".

Контроль за выполнением указанного решения СНБО возложен на секретаря Совбеза.

Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина до 2035-го года должна построить большой флот.

По материалам: Укринформ