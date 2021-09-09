Украинское общество получило специальную награду Экономического форума в Польше

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09.09.2021 21:58

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль на официальной церемонии завершения XXX Экономического форума в польском Карпаче получил специальную награду, посвященную украинскому обществу.

Награду главе украинского правительства вручил председатель комиссии Сейма Польши по иностранным делам Марек Кухцинський, передает корреспондент Укринформа.

Директор Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета Ян Малицкий подчеркнул, что эта награда "посвящается украинскому народу за его стойкость". Эта фраза вызвала продолжительные аплодисменты нескольких сотен участников форума.

По словам Малицкого, последние годы были нелегкими для украинцев, учитывая агрессию России, и угроза продолжается. "Это – общество, которое борется", – подчеркнул он.

Денис Шмыгаль, получая награду, отметил: «Спасибо Польше за солидарность, за поддержку независимой Украины".

"Человеком года" Экономического форума в Карпаче стал премьер-министр Словении Янез Янша.

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Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий наградил деятелей польской общины в Беларуси Анжелику Борис и Анджея Почобута, которые находятся сейчас в белорусской тюрьме. Награду получили их соратники, которые были вынуждены уехать в Польшу.

По материалам: Укринформ